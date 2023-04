La Brigade : l’épisode 3 de la saison 4 de “Succession” entre dans la légende des épisodes cultes

Ne pas se faire spoiler l’épisode 3 de la saison 4 de “Succession” relevait presque de la mission impossible tant il a provoqué un tsunami de réactions et de commentaires sur les réseaux sociaux, au bureau, dans la vie, partout ! Non seulement un grand bouleversement dans l’intrigue a entraîné des réactions en chaîne, mais cet épisode a provoqué le buzz aussi et surtout pour sa prouesse d’écriture et de jeu qui en fait un épisode à part dans toute l’histoire de la série. Il entre ainsi dans la liste des épisodes cultes, de ceux qui deviennent des œuvres à part entière et que tout le monde connaît, même ceux qui n’ont jamais vu la série. Dans cette liste, on trouve l’épisode 4 de “True Detective” et son plan séquence mémorable, l’épisode 3 de “The Last of Us” avec son histoire d’amour queer bouleversante et, bien évidemment, tous les épisodes de “Game of Thrones” où la moitié du casting se fait décimer en quelques secondes.