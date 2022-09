La Brigade : les actrices n’ont pas le droit de vieillir

La retraite concerne tout le monde, ou presque. Dans le milieu culturel, la retraite des actrices reste un sujet sensible. Le monde du cinéma adore ses actrices… jusqu’à un certain âge. Selon une étude, le pic d’activité d’une actrice se situe entre ses 24 et 32 ans. Une fois passé cet âge, il devient beaucoup plus difficile pour les comédiennes d’obtenir des rôles intéressants au cinéma. Une fois passée la cinquantaine, les actrices se voient – parfois – présenter de nouveaux rôles. Mais il existe tout un pan de leur carrière inexploité, lorsque le show business les considère trop vieilles pour jouer des premiers rôles et pas encore assez vieilles pour jouer les mères, les grands-mères ou les sorcières.