La Brigade : les candidats et la Culture, du futurisme à l’oubli total

A 6 jours du premier tour de la présidentielle, on peut officiellement déclarer que la culture n’aura pas été le sujet central de cette campagne. Elle a même plutôt été largement écartée des discours et des meetings des candidats. Mais dans leur programme, que proposent-ils pour la Culture française ? Ambre Chalumeau nous aide à y voir plus clair.