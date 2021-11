La Brigade - "Les Éternels" : coup de génie ou catastrophe

Quand on parle du « nouveau Marvel » en ce moment, on ne parle ni de Shang-Chi, sorti au mois de septembre, ni de « Venom » sorti il y a deux semaines, ni du dernier « Spider-Man » dont la sortie est prévue dans un mois. Non, cette semaine le « nouveau Marvel » s’appelle « Les Éternels ». Sorti en salles mercredi dernier, le dernier né de la franchise provoque déjà beaucoup de débat. Pour ceux qu’il a convaincus, le film est le meilleur Marvel de l’histoire et signe le renouveau tant attendu de la franchise. Pour ceux qui sont restés sur leur faim, « Les Éternels » est au contraire une catastrophe. Pourtant, le film part avec de très gros atouts. Son casting d’abord : on retrouve Richard Madden et Kit Harrington de Game of Thrones, mais aussi Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan et même Harry Styles. Ensuite, « Les Éternels » a de quoi intéresser les cinéphiles, et pour cause : il a été réalisé par Chloé Zhao, la deuxième femme de l’histoire à avoir gagné l’Oscar de la meilleure réalisation pour son film Nomadland. Pour « Les Éternels », la réalisatrice a cassé les codes de l’univers Marvel en faisant tourner ses acteurs à l’extérieur plutôt que dans les traditionnels studios. « Les Éternels » est aussi le film le plus inclusif de la franchise Marvel : en plus de la diversité de nationalités parmi les acteurs, l’une des nouvelles super-héroïnes est incarnée par l’actrice sourde Lauren Ridloff, qui joue d’ailleurs en langue des signes dans le film. Quant à l’acteur Brian Tyree Henry, il incarne le premier super-héros homosexuel, marié à un homme qu’il embrasse d’ailleurs à l’écran, une première dans l’univers Marvel. On résume : un casting 5 étoiles ajouté la promesse d’une réalisation haute couture et donc forcément de très, très grosses attentes pour les fans. Pourtant pas toujours convaincus.