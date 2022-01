La Brigade : les Golden Globes 2022 seront-ils les derniers ?

La 79ème édition des Golden Globes sera-t-elle la dernière ? Attaquée de toutes parts, la cérémonie qui doit avoir lieu ce dimanche 9 janvier a du plomb dans l’aile. Pour bien comprendre pourquoi, il faut d’abord rappeler que les Golden Globes, c’est la cérémonie aux invités les plus chics, les plus beaux, les plus classes, bref, la cérémonie de tous les hyperlatifs. Sauf qu’en 2022, être la reine du glamour ne suffit plus : les cérémonies sont devenues militantes et doivent traduire la volonté de changement du cinéma qui se veut plus inclusif, plus égalitaire, en bref moins hors sol. Ça, les Golden Globes ne l’ont peut-être pas compris. En 2021, ils avaient déjà coché toutes les cases du Bingo « Ce qu’il ne fallait pas faire ». On leur a reproché d’avoir encensé la très critiquée série Emily in Paris au détriment de la très populaire – et très engagée- « I may destroy you », le tout sur fond de corruption. À cela s’ajoutait la liste exclusivement blanche des membres du jury, puis des accusations de sexisme, révélées notamment par l’actrice Scarlett Johansson et une ambiance générale pas très propice à récompenser les femmes dans les catégories phares. Bref, les Golden Globes ressemblent furieusement à l’ancien monde que le reste du cinéma essaie justement de mettre derrière lui.