La Brigade : les lauréats des prix Goncourt et Renaudot

Après des mois de pronostics et de délibérations, les prix Goncourt et Renaudot de l’année 2021 ont été remis ce mercredi. Cette année, le prix Renaudot revient donc à l’autrice Amélie Nothomb pour « Premier sang » et le prix Goncourt est décerné à l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour « La plus secrète mémoire des Hommes ». Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade.