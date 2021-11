La Brigade : les mémoires du king Quincy Jones

Le producteur de musique Quincy Jones est sans nul doute possible l’un des personnages les plus importants de la pop culture des soixante dernières années. On lui doit les tubes de Michael Jackson, du Prince de Bel Air, d’Austin Powers ou encore le titre « We are the world ». Quincy Jones, surnommé « Q » vient de fêter son 88ème anniversaire et il publie cette année ses mémoires. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.