La Brigade : les "oublis" de l’expo Andy Warhol en Arabie saoudite

L’Arabie saoudite se modernise à toute vitesse et veut montrer au monde une nouvelle image moderne, plus en accord avec les idées occidentales. Al-‘Ula, un site archéologique incroyable classé à l’UNESCO, est le fleuron de cette volonté de modernité. Le pays veut l’aménager en un gigantesque site culturel – équivalent à la taille de la Belgique. Il y existe déjà le centre culturel Maraya, qui accueille en ce moment une exposition événement sur Andy Warhol. Avec un certain nombre de ses œuvres curieusement laissées de côté. Dans « La route du Bloc », Lisa Sanchis raconte la vie, le quotidien, les urgences surchargées, les gardes, le manque de moyen de l’hôpital français.