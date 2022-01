La Brigade : les plus beaux musées de Paris célèbrent Yves Saint Laurent

Parce qu’une exposition n’aurait pas suffit à rendre justice au travail d’Yves Saint Laurent, ce sont bien six expositions sur le couturier qui ont lieu en ce moment à Paris. Rendez-vous au Musée Picasso, au Musée d’Orsay, au Musée d’Art Moderne, mais aussi au Centre Pompidou, au Musée du Louvre et au Musée Saint-Laurent, forcément, pour la gigantesque exposition « Yves Saint Laurent aux musées ». Les expositions simultanées démarrent samedi 29 janvier, soixante-ans tout pile après le tout premier défilé signé par Yves Saint Laurent en son nom propre. A l’époque, il a 26 ans et devient, avec ce seul défilé, un des plus grands espoirs de la mode. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.