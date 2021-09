La Brigade : les Tours jumelles, symbole culturel

Les Tours jumelles, détruites lors de l’attaque du 11 septembre 2001, n’étaient pas qu’une prouesse architecturale. Construites dans les années 1960 sous la direction de l’architecte Minoru Yamasaki, les Tours jumelles sont rapidement devenues LE nouveau symbole de New York, repris partout dans les publicités, les séries et le cinéma. Les deux bâtiments, les plus hauts du monde, censés représenter la toute-puissance américaine regorgeaient aussi d’œuvres d’art. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.