La Brigade : l’Eurovision, champ de bataille politico-culturel entre l’Ukraine et la Russie

En 2021, près d’un européen sur deux a regardé le concours de l’Eurovision. Souvent présenté comme kitch, l’Eurovision est en réalité un mastodonte audiovisuel ET un rendez-vous très politique ET un puissant outil de soft power. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.