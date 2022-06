La Brigade : l’expo Madonna 1985, chanteuse candide et provocante

40 ans de carrière, 14 albums et des dizaines de looks différents. Madonna est passée par tous les styles : de la version Marilyn en blonde platine à la version prêtresse gothique, en passant par celle de la brunette bouclée. À partir du 28 juin et jusqu’au 2 octobre, la Galerie de l’Instant à Paris dévoile une série de photos inédites de la chanteuse à ses débuts dans les années 1980. Les clichés ont tous été pris en 1985 à Tokyo par le photographe Kenji Wakasugi. La chanteuse était, à l’époque, en tournée dans tout le Japon après la sortie de son album « Like a Virgin » comme nous l’explique, ce vendredi 24 juin, Ambre Chalumeau dans La Brigade.