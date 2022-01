La Brigade : l’expo Steve McCurry, le maître du portrait

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous conseille, un livre, un film ou une expo à voir pour le week-end. Cette semaine, elle nous emmène au Musée Maillol pour l’exposition Steve McCurry. Vous avez forcément déjà vu les photos de Steve McCurry. Le photojournaliste phare de l’agence Magnum est connu dans le monde entier, notamment pour sa Une du National Geographic en 1985, présentant le portrait d’une jeune femme afghane aux yeux verts. Outre cette photo devenue culte, Steve McCurry est aussi l’artiste derrière des centaines de clichés de légende. 150 d’entre eux sont exposés au Musée Maillol à Paris pour une grande rétrospective. L’occasion de (re)découvrir le travail du photographe, tout en contraste de couleurs et de mondes. Présent aussi bien en Afghanistan qu’à New York, Steve McCurry a su capter notre monde, nos quotidiens et les événements qui ont marqué notre histoire récente. Véritable maître du portrait, Steve McCurry compose avec la lumière naturelle et avec les expressions toujours authentiques de ses modèles pour des photos résolument puissantes. Le petit bonus de l’exposition ? Chaque photo est accompagnée d’anecdotes ou de récits de coulisses. De quoi plonger pleinement dans le travail de Steve McCurry, mais aussi dans la vie de ses modèles.