La Brigade : l’expo sur les arts de l’Islam dont on avait bien besoin

Dix-huit villes, deux cent œuvres et un message politique : telle est l’ambition de l’exposition « Les arts de l’Islam, un passé pour un présent » qui s’ouvre en ce moment. Chapeautée par le département Islam du musée du Louvre, l’exposition présente des objets, manuscrits, sculptures, œuvres anciennes et contemporaines issues de la culture islamique. Le tout réparti et exposé simultanément dans dix-huit villes françaises. Pour comprendre cette exposition, il faut revenir à sa genèse. En 2015, après les attentats, le gouvernement demande au Louvre de plancher sur un projet d’exposition autour des œuvres de l’Islam, pas seulement en tant que religion, mais dans toute sa richesse culturelle. Le but : ne pas réduire l’Islam à ce qu’on en dit dans les JT et rappeler la culture qu’il représente. Autant dire que dans le contexte actuel, l’exposition est bienvenue. Avec cette exposition, le Louvre veut rappeler que la voie de la confrontation entre deux cultures, celle européenne et celle de l’Islam, n’est pas la seule option. L’exposition veut faire dialoguer et échanger les civilisations, leurs histoires, leurs cultures et leurs points communs et grâce à cela décloisonner ce qu’est devenu l’Islam dans l’imaginaire collectif.