La Brigade : le créateur de l'Intelligence artificielle met le monde en garde

L’intelligence artificielle peut-elle mettre en danger la politique internationale et l’accès à l’information ? Aujourd’hui, les IA peuvent synthétiser d’énormes quantités d’information afin de produire des articles plus rapidement que le plus chevronné des journalistes. Dans certains médias, certains postes ont déjà été remplacés par des intelligences artificielles, comme la météo par exemple. Le problème, c’est qu’avec ces nouveaux outils, n’importe qui peut désormais imiter un média, créer de faux contenus et propager toutes sortes de fausses informations aux allures convaincantes.