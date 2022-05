La Brigade : l’Ipod tire sa révérence, retour sur 21 ans de révolution musicale

Il a 21 ans et il n’existera bientôt plus : l’Ipod tire sa révérence. Dépassé par la concurrence des plateformes de streaming audios, Apple a décidé d’arrêter la fabrication de nouveau Ipod. Ceux en vente actuellement seront donc les derniers, tous les autres deviendront ensuite des objets vintage, témoin d’une révolution et souvenir de plusieurs générations confondues. Parce que l’Ipod a 21 ans, il a traversé plusieurs générations. On a tous déjà vu un Ipod, mais probablement pas le même : il y a les puristes, les premiers, pour qui le « vrai » Ipod est celui des débuts, il y a ceux qui n’ont juré que par l’Ipod Nano, ou l’Ipod Shuffle. Bref, il y a eu des Ipods pour toutes les (jeunes) générations parce que pour toutes les générations, il a représenté une vraie révolution. Finis les CD, finis les cassettes, finis les walkmans encombrants et les lecteur CD portable qu’on accroche à la ceinture, avec l’Ipod, on pouvait avoir des centaines de chansons au même endroit, dans un petit lecteur compact hyper pratique à transporter. Pendant 21 ans, l’Ipod aura révolutionné notre façon de consommer de la musique. Place désormais à d’autres révolutions.