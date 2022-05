La Brigade : Louis Aragon, pour l’amour d’Elsa

Oubliez les Brandgelina, les Blake Lively et Ryan Reynolds, les George et Amal Clooney, le couple le plus star de tous les temps, c’est celui formé par Louis Aragon et Elsa Triolet. Au XXème siècle, ils étaient LE « it couple », le duo tant admiré de la littérature et de la poésie française. D’un côté, Louis Aragon, éminent membre de la scène littéraire de l’entre-deux guerres, de l’autre Elsa Triolet, écrivaine d’origine russe, résistante et – juste – la première femme à décrocher le prix Goncourt en 1945. Ensemble, ils auront vécu 42 ans d’amour, de partage et d’entraide. Ils sont tous les deux écrivains, se soutiennent, s’admirent, s’influencent et se tirent vers le haut. Ils sont si fascinants qu’on les interviews chez eux ou sur la Tour Eiffel, leur demandant même de rejouer la scène de leur rencontre. Cet amour fou a inspiré Louis Aragon tout au long de sa vie. Elsa, son Elsa, est le titre de quatre de ses recueils ou anthologie de poèmes et on la retrouve encore dans d’autres ouvrages. Cette année, les éditions Seghers rééditent le tout premier recueil écrit par Louis Aragon pour son épouse : « Les yeux d’Elsa », une succession de déclarations d’amour incroyables. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.