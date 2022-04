La Brigade : l’Ukraine protégée et exposée à la Biennale de Venise

La Biennale de Venise – l’équivalent du Festival de Cannes pour l’art contemporain – s’est ouvert il y a quelques jours. Elle est cette année plus politique que jamais. Le président Volodymyr Zelensky y a pris la parole, les commissaires du pavillon russe ont démissionné en soutien à l’Ukraine, la Biennale a organisé et financé une « place de l’Ukraine » au cœur des expositions et consacre de nombreuses œuvres à la situation en Ukraine.