La Brigade : Marco Ferreri, cinéaste du mauvais goût et de l’humanisme

La Cinémathèque française consacre une rétrospective au cinéaste italien Marco Ferreri. Le réalisateur restera dans l’Histoire pour ses films souvent synonymes de scandale. Des films qu’on ne pourrait plus du tout faire aujourd’hui. Exemple avec « La Grande Bouffe » qui est encore considéré comme l’un des plus gros scandales du Festival de Cannes. Dans ses films, Marco Ferreri coche toutes les cases du choquant : cannibalisme, inceste, viol, suicide, scatophilie, monstres physiques, la totale. Aujourd’hui, le moindre de ses films lui vaudrait des dizaines de procès. Et encore faudrait-il qu’il arrive à les faire financer. Marco Ferreri est indubitablement de la trempe des créateurs fous et incompris. Ancien étudiant vétérinaire, il a filmé ses acteurs comme on filme des animaux. Cinéaste au mauvais goût revendiqué, fan de l’absurde et de la provocation, il est pourtant aussi un cinéaste de l’humanisme. Marco Ferreri montre le pire et maltraite ses héros, ce qui fascine et divise en même temps. On peut soit voir ses films comme une vulgarité insupportable, soit comme une fable, certes trash, mais avec une morale à la fin. Pour découvrir son travail et sa dualité, rendez-vous à la Cinémathèque.