La Brigade : Marine Le Pen et la culture, ambiance old school et patrimoine

Que dit le programme culturel de Marine Le Pen ? Quels sont les goûts de la candidate d’ailleurs ? En fait, les deux se rejoignent. Marine Le Pen est plutôt du genre « old school » lorsqu’il s’agit de culture. Elle aime « Le Guépard », Dalida et Victor Hugo. Elle aime le patrimoine classique français et c’est ce qu’on retrouve dans son programme culturel. Marine Le Pen y écarte très vite la nouvelle création ou les jeunes artistes pour se consacrer quasi entièrement à la préservation du patrimoine dont elle veut d’ailleurs tripler le budget et même l’inscrire dans la Constitution.