La Brigade : Maya Angelou, poète rock star

Huit ans après la mort de Maya Angelou, les éditions Segher publient une version bilingue de l’un de ses recueils de poèmes les plus connus. L’occasion idéale de découvrir une artiste hors du commun, véritable icone de la littérature américaine. Maya Angelou, c’est d’abord une vie qu’on croirait tirée d’un roman. Elle grandit dans les années 1930 dans la pauvreté, est victime très jeune d’agression sexuelle, devient mère à 17 ans, puis maquerelle. Avant de s’en sortir par la danse et le chant. En devant chanteuse de Calypso, Maya Angelou sort un disque, puis un film. Avant de s’engager dans la lutte pour les droits civiques aux côtés de Malcolm X et Martin Luther King. Son ami, l’écrivain James Baldwin, lui conseille ensuite de se mettre à l’écriture. Ce qu’elle fait en 1969 en publiant sa première autobiographie, « Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage ». Au total, Maya Angelou publiera sept autobiographies, une pour chaque chapitre de son existence et un nombre incalculable de poèmes. Maya Angelou a dépoussiéré tous les clichés derrière la poésie. Exit le vieux poète qui écrit à la bougie et vit reclus dans son grenier. Maya Angelou ne lit pas simplement ses poèmes, elle les incarne. Elle fait de grands gestes, part dans d’énormes éclats de rire, donne vie aux mots. Maya Angelou est aussi partout : au cinéma – elle joue même aux côtés de Tupac – dans la vie politique et même à la télévision chez Oprah Winfrey. Si bien qu’elle devient une référence dans le pays.