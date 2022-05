La Brigade – MET Gala : comment Kim Kardashian a fait sortir du musée la plus célèbre robe de Marilyn Monroe

Comme tous les ans, la soirée du MET Gala, ses stars et ses looks les plus improbables ont encore fait couler beaucoup d’encre. Mais cette année, LE look qui a retenu l’attention générale, c’est celui de Kim Kardashian. Habituée aux tenues excentriques, iconiques, la star aurait pu sembler avoir opté pour un look classique, presque trop traditionnel. Que nenni. En réalité, Kim Kardashian a probablement dévoilé ce 2 mai son look le plus mythique et fait un pas de plus dans le grand panthéon de la pop culture. Comment ? En arborant la robe la plus célèbre de Marilyn Monroe, celle que portait l’actrice lorsqu’elle chanta son sulfureux « Happy Birthday Mr. Président » à John Fitzgerald Kennedy.