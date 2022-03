La Brigade : Michael Bay, maître du blockbuster

Michael Bay revient au cinéma avec « Ambulance », un thriller tachycardique avec Jake Gyllenhaal Yahya Abdul-Mateen II. Michael Bay est le maître incontesté du blockbuster. Il aime les explosions ou plutôt il les vénère, il aime les plans ultra-courts – jamais plus de cinq secondes, c’est la règle – il aime la tension, les flingues, les cascades. Il aime le rythme, l’intensité, il aime tenir ses spectateurs en haleine et, il faut se le dire, en tension. Sauf que qui dit être LE cinéaste du blockbuster dit être critiqué par toute une partie de la profession. Pour beaucoup, Michael Bay n’est pas un véritable cinéaste. D’ailleurs, ses films sont systématiquement atomisés par la critique alors qu’ils sont encensés par le public. Ce qui est certain, en revanche, c’est que Michael Bay a un style unique, très identifiable – soit la qualité que l’on demande à un cinéaste. Surtout, Michael Bay est un passionné, un vrai. Chaque tournage est l’occasion de repousser les limites techniques et d’aller encore plus loin, peu importe le prix, peu importe les contraintes. Ce qui fait de ses films de véritables casse-tête pour les studios de productions.