La Brigade Mode : comment la Fashion Week choisit ses stars

La Fashion Week a posé ses valises à Paris jusqu’au 26 janvier. Après les défilés homme, on enchaîne cette semaine avec la Haute couture. Au total pour cette Fashion Week, plus de 100 défilés, 400 mannequins mobilisés et des tonnes et des tonnes de vêtements. Les Parisiens n’auront pas pu y échapper : la Fashion Week est de retour dans la capitale. Au-delà des défilés, la Fashion Week est devenue un véritable écosystème, où chaque détail est commenté, même lorsqu’il n’a plus rien à voir avec la mode. On parle plus volontiers des tapis rouges que des dernières tendances, des happenings musicaux plus que des matières de la prochaine collection. Forcément, parce que les marques misent beaucoup sur ce type de publicité. Elles choisissent et invitent les célébrités qui leur conviennent, pour faire de chaque Fashion Week un énorme événement.