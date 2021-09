La Brigade : "Mourir peut attendre", le James Bond qu’on attendait tous

Après deux ans d’attente et de multiples reports, le dernier James Bond arrive enfin dans les salles. Pour comprendre à quel point le film est attendu, il suffit de se rappeler que la bande annonce de « Mourir peut attendre » est sortie en décembre 2019, à l’époque où Edouard Philippe était encore Premier ministre et où le Covid n’était encore qu’un vague et lointain virus. D’abord prévu en avril 2020, puis repoussé en novembre 2020 pour cause de Covid, avant d’être de nouveau reporté pour avril 2021 puis pour octobre 2021 – maintenant donc – le dernier James Bond va finalement retrouver le chemin des salles obscures. Après près de deux ans d’attente, les blockbusters sont enfin de retour au cinéma. Reportés par les studios pour ne pas sacrifier leurs films à gros budget dans des salles à moitiés vides, les blockbusters portent désormais la lourde tâche de sauver l’industrie du cinéma. On compte sur eux, les James Bond, Dune, Marvel etc pour remplir les salles et tourner définitivement la page noire du Covid. Pour James Bond, la production a décidé de mettre le paquet sur la promo tout en jouant la carte du mystère histoire d’augmenter l’attente autour du film : aucun journaliste n’a pu voir Daniel Craig renfiler pour la dernière fois son costume de 007, aussi aucune critique du film n’a encore été écrite. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.