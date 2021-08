La Brigade : "Nevermind" de Nirvana, l’album qui a compris (tous) les ados

L’album cultissime, de Nirvana, « Nevermind », fête son trentième printemps cette année. Un anniversaire marqué par une polémique : celle lancée par le bébé star de la pochette de l’album. Âgé de 30 ans, Spencer Elder a décidé de porter plainte pour pédopornographie. Si la procédure a peu de chances d’aboutir, elle a néanmoins remis au centre de la table l’album culte de Nirvana. Au milieu des années 1990, « Nevermind » va véritablement lancer la carrière du groupe et mettre un taquet au rap et au hip hop, jusque-là privilégiés par les mélomanes. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.