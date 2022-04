La Brigade : Nicolas Cage c’est comme la coriandre, on l’aime ou on le déteste

Il y a quelques années, on le voyait partout. Depuis bientôt 10 ans pourtant, il avait presque disparu des écrans : Nicolas Cage signe cette année son grand retour au cinéma. Dans « Un talent en or massif », Nicolas Cage joue peu ou prou son propre rôle, celui d’un quinquagénaire ancienne icone du cinéma sur le retour qui accepte d’aller à l’anniversaire d’un avec un vieux et riche mafieux fan pour éponger ses dettes. Sauf qu’avant de pouvoir y parvenir, il est approché par la CIA pour aider à coffrer le dit mafieux. Autrement dit, « Un talent en or massif », c’est un film complètement barré, du grand n’importe quoi comme on aime. Et un film qui divise, déjà, alors qu’il n’est même pas encore dans les salles. Ambre Chalumeau nous explique pourquoi dans sa Brigade.