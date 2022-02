La Brigade : Nicolas Mathieu, le Goncourt du côté des lecteurs

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous recommande un livre, un film ou une exposition parmi les sorties culturelles du moment. Cette semaine, elle nous parle de « Connemara », le nouveau roman de Nicolas Mathieu. Quatre ans après son prix Goncourt, l’auteur revient avec un roman qui arrive à partir d’une histoire toute simple à raconter tellement de choses sur nous, sur nos vies, sur les époques qu’on traverse. « Connemara » raconte l’histoire de deux quarantenaires, un homme et une femme, et les chapitres racontent tour à tour les étapes de leur vie. Les personnages se sont connus au lycée, vaguement, et se retrouvent vingt ans plus tard, avec plein de choses à se raconter. Ce roman, c’est toute la force de l’écriture de Nicolas Mathieu : il y parle de tous les âges avec justesse, notamment celui de l’adolescence. Il parle d’enfance, de parentalité, il sait parler de la vie d’un homme de quarante ans, ce qu’il est, comme de celle de personnages qu’il n’a jamais été. Ce talent-là, on le retrouve aussi dans la manière d’écrire de Nicolas Mathieu. Bien sûr il sait écrire – il a gagné un Goncourt pour ça – mais justement, peut-être qu’il n’est pas tout à fait un Goncourt comme les autres. Il a presque l’air d’être davantage du côté des lecteurs que du côté des écrivains.