La Brigade : “Offenses”, le nouveau roman coup de poing de Constance Debré

Ambre Chalumeau vous livre ses recommandations pour bien profiter de votre week-end. Tout d’abord, l’ex-avocate Constance Debré a dévoilé son nouveau roman “Offenses”. Connue pour sa trilogie autobiographique, la romancière s'attaque ici au système judiciaire et à la loi des hommes. Elle raconte le procès d’un jeune de banlieue accusé du meurtre d’une octogénaire. Par une écriture épurée, violente et choquante, Constance Debré nous bouleverse dans ce livre coup de poing publié chez Flammarion. Puis, Ambre vous propose d’écouter le nouveau single du rappeur punk britannique Slowthai intitulé “Selfish”. Dans ce morceau, il mêle des sonorités rock et rap. A l’occasion de la sortie du clip du premier extrait de son nouvel album “UGLY”, le chanteur s’est enfermé 24 heures dans une pièce entourée de miroirs. Il a été révélé en 2020 grâce à sa collaboration avec le célèbre groupe Gorillaz sur "Momentary Bliss". Pour votre sortie de ce week-end, Ambre Chalumeau vous recommande tout d’abord le nouveau film “Un petit frère” réalisé par Léonor Serraille et porté par les deux jeunes humoristes Ahmed Sylla et Stéphane Bak. L'histoire raconte le parcours de Rose, une jeune mère ivoirienne installée en France avec ses deux enfants. Ce long-métrage poignant porte un regard perspicace sur la société et la famille. Enfin la galerie Roger-Viollet à Paris met à l’honneur les femmes dans une magnifique exposition intitulée "Une histoire photographique des femmes au XXe siècle". L’exposition retrace cent ans d’Histoire à travers des photos de femmes au travail, en famille et durant la guerre.