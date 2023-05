La Brigade : Oracle Sisters, l’incarnation du groupe cool

Le groupe Oracle Sisters coche toutes les cases du groupe “cool”. Ils ont vécu à New York, leur chanteuse est finlandaise, ils font du rock-folk californien enregistré sur une île grecque. Leurs clips qui évoquent des films de vacances des années 1970 mettent en avant leur style vintage et leur musique ensoleillée à la mélodie douce et soignée. Dans la BD “Mes quatorze ans”, la journaliste Lucie Mikaelian redécouvre son journal intime d’adolescente à trente ans et porte un regard attendri, amusé, consterné et parfois alarmé sur cette période de sa vie. Ce journal est un vrai document d’étude sur la découverte de la sexualité par les adolescentes. Elle l’a d’abord adapté en podcast mais cette collaboration avec la dessinatrice Lisa Chetteau permet de reproduire des passages du journal intime et d’apporter des détails visuels qui replongent dans les années 2000, dans l’adolescence intemporelle et les débuts de la sexualité. Du 5 au 7 mai, la Cinémathèque française propose un cycle de projections de films culte de l’âge d’or d’Hollywood à l’occasion des 100 ans du studio Warner. Ce dimanche 7 mai, une copie restaurée de “Casablanca” de Michael Curtiz sera projetée. Ce monument du cinéma est une véritable capsule temporelle des années 1950 avec Humphrey Bogart en trench-coat, l’émotion d’Ingrid Bergman, la Seconde guerre mondiale en toile de fond, une musique culte et une histoire d’amour torturé. Le livre illustré “Mode” est une porte d’entrée idéale sur la mode pour les enfants. Avec des textes d’Estel Vilaseca et des dessins de Jordi Labanda, les enfants seront incollables sur les créateurs de mode, de Paco Rabanne à Givenchy.