La Brigade : Paris-Athènes, 200 ans de fascination

Le musée du Louvre accueille une vaste exposition consacrée à l’art grec, de la Grèce Antique jusqu’au XXème siècle. Deux siècles et demi d’Histoire, 200 pièces, des tableaux de grands peintres, des costumes, mais aussi des sculptures et des œuvres empruntées à des musées français et grecs. L’occasion de retracer les relations entre la France et la Grèce. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.