La Brigade : Pete Doherty, des mémoires et du fromage

Il y a deux jours, l’ancienne icône du rock de 43 ans, Pete Doherty, a sorti ses mémoires. À cette occasion, le journal anglais The Guardian a publié une longue interview du chanteur britannique dans laquelle, après une vie de dérives et d’excès, il revient sur sa nouvelle vie en Normandie et sa passion pour le fromage. Ses mémoires, pour l’instant uniquement disponibles en anglais, racontent toute une époque. Pete Doherty y résume sa façon de penser la musique et surtout, comment il a vécu l’idolâtrie dont il a été l’objet pendant de nombreuses années.