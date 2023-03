La Brigade : comment TikTok est devenu un média culturel incontournable ?

La guerre politique contre Tik Tok prend de l’ampleur. Accusé d’espionner nos données personnelles au profit du régime chinois, le régime social est dans le viseur de plusieurs Etats et organisations européennes et internationales. Dernière en date, le Parlement européen vient d’obliger ses membres à supprimer l’application de leurs téléphones professionnels. Le Sénat américain pourrait suivre son exemple. Mais peut-on encore se passer de Tik Tok, alors que le réseau social devient de plus en plus incontournable dans le monde des médias et de la culture.