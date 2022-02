La Brigade : plaidoyer pour plus d’histoires d’amour avec des femmes de plus de 30 ans au cinéma

Parmi les sorties ciné de la semaine, on retrouve « Les jeunes amants » de Carine Tardieu. Le film présente la particularité de montrer deux choses encore très peu vues au cinéma : la vie amoureuse et sexuelle d’une femme de 70 ans et un couple avec une femme plus âgée que son partenaire. En règle générale, au cinéma, il n’est pas rare de voir des couples avec la femme plus jeune que son partenaire. Rarement parce que le scénario le justifie, surtout parce qu’on a une folle tendance à vouloir mettre à l’écran une femme plus jeune que l’âge de son rôle. C’est par exemple le cas dans « The Dig » où l’actrice Carey Mulligan joue un personnage âgé de 56 ans alors qu’elle en a… 36. Et c’est encore plus vrai pour « Alexandre » où Angelina Jolie, castée pour jouer le rôle de la mère de Colin Farrell, avait 29 ans et lui… 28. Bref, le cinéma a le culte de la femme jeune, quel que soit le rôle qu’on veut lui faire jouer. Des études montrent d’ailleurs que le pic d’activité d’une actrice se situe entre ses 24 et ses 32 ans. Pire qu’un footballeur. Ce culte de la jeunesse à l’écran travestit à la fois une réalité - une femme de 56 ans ne ressemble pas à une femme de 36 et c’est bien normal - mais placardise aussi toutes les actrices une fois passée la quarantaine. Donc faire des films avec des partenaires qui n’ont pas le même âge, d’accord, mais ce serait bien aussi que les histoires d’amour avec des femmes plus âgées soient plus fréquentes, racontées de manière plus riches, sans forcément être synonyme de drama ou de clichés.