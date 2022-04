La Brigade : plongez dans les mystères de la Joconde

La Joconde, le tableau le plus célèbre du musée du Louvre est, en toute logique, indéboulonnable du Louvre. Pourtant, c’est à Marseille, au Palais de la Bourse, que se tient en ce moment une gigantesque exposition sur la Joconde… sans la Joconde, mais en partenariat avec le Louvre. L’idée du musée marseillais est de créer une expérience immersive autour de la Joconde pour la rendre plus accessible. Car quiconque est déjà allé au Louvre sait que pour voir la Joconde il faut d’abord faire la queue, puis l’observer, de loin, derrière une barrière de sécurité. À Marseille, rien de tout ça. La Joconde devient accessible grâce à une installation de sons, d’images, de panneaux interactifs et même une piste musicale spécialement composée par le musicien Rone. Ça, c’est pour la partie technique. Mais l’exposition du Palais de la Bourse se penche aussi sur tout l’imaginaire autour de la Joconde. Son vol, en 1911, qui a participé à sa renommée, mais aussi ses innombrables mystères. Cinq cents ans après sa création, la Mona Lisa de Léonard de Vinci n’a pas encore dévoilé tous ses secrets, laissant la place à toutes les théories, même les plus complotistes. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.