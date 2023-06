La Brigade : pourquoi la ventriloquie fait flipper ?

La ventriloquie ou engastrimythe ne date pas d’hier, de même que la question : pourquoi la ventriloquie fait peur ? Dès l’Antiquité, Platon et Aristophane mettaient en scène des personnages qui auraient “un démon qui parle dans le ventre”. Jules Verne en 1890 publie un roman entier consacré à un ventriloque : César Casabel. Pendant la première moitié du XIXème siècle, le grand nom de la ventriloquie française, c’était Alexandre Vattemare. Il fait des tournées en Europe, en Amérique, bâtissant vnsi les premiers systèmes d’échanges culturels internationaux. S’agissant de la peur associée à la ventriloquie, le cinéma n’y est pas étranger. Dans “Le complexe du castor” de Jodie Foster sorti en 2011, Mel Gibson est sauvé par une marionnette qui va l’aider à changer sa vie. Mais les marionnettes parlantes au cinéma sont surtout un élément du cinéma fantastique et des films d’horreur comme dans “La quatrième dimension” ou “Batman” dont l’un des méchants s’appelle Le Ventriloque. La télévision française a également joué un rôle dans notre peur de la ventriloquie. Alors qu’aux Etats-Unis, la ventriloquie est présentée comme fun et glamour, en France les marionnettes des ventriloques montrées à la télévision ont pendant longtemps été terrifiantes. Aujourd’hui, Tatayet ou Nestor le pingouin ont changé l’image de la ventriloquie.