La Brigade : pourra-t-on bientôt tourner des films depuis l’espace ? (Coucou Tom Cruise)

Depuis des décennies, le monde du cinéma se passionne pour l’espace. Chaque nouveau film est l’occasion de repousser les limites du réalisme et du grandiose. De « Gravity » à « Seul sur Mars » en passant par « Interstellar », les réalisateurs ont tout donné pour révolutionner le genre et nous emmener le plus près possible de la réalité de l’espace. Mais il existe un homme qui veut aller encore plus loin : Tom Cruise. L’acteur ne veut pas se contenter de reproduire en studio l’espace, même le plus fidèlement possible, il veut tourner dans l’espace, le vrai. Ce projet fou, Tom Cruise y pense depuis des années, mais il n’a jamais été plus près d’aboutir. On parle même de construire le premier studio de cinéma de l’espace d’ici 2024.