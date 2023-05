La Brigade : quelle place pour les femmes dans le Festival de Cannes édition 2023 ?

Le Festival de Cannes se poursuit cette semaine, l’occasion de faire un 1er bilan des avancées du monde du spectacle en matière de représentativités des femmes dans le milieu. Il fût un temps où Cannes rimait quasi exclusivement avec de sublimes actrices, dans de sublimes tenues, montant les tout aussi sublimes marches du Palais des Festival dans une grosse moisson de glamour. En 2023, c’est toujours le cas, la montée des marches restent un instant « glamour » et un énorme enjeu de business pour les marques. Mais pas que : le cinéma revient de loin, mais ces dernières années, les femmes réalisatrices s’imposent de plus en plus dans les sélections officielles.