La Brigade : qui peut s’asseoir à la table d’Agatha Christie ?

Chauve, moustachu, tout petit et pourtant il rapporte chaque année des millions à sa créatrice : le détective Hercule Poirot n’a rien perdu de sa popularité. La preuve, il revient même au cinéma avec « Mort sur le Nil », signé Kenneth Branagh. Le petit détective moustachu d’Agatha Christie se fait pousser des cheveux et devient le sujet d’un énorme blockbuster au casting 4 étoiles. De quoi raviver une « Agatha Christie Mania ». Pour comprendre pourquoi les récits d’Agatha Christie fascinent autant, il faut d’abord s’intéresser à leur autrice. Agatha Christie, comme toutes les jeunes filles du début du XXème siècle, passe le plus clair de son temps à mourir d’ennui chez elle. Très tôt, elle commence donc à écrire. La petite Agatha développe son imagination en s’inspirant de ce qui l’entoure. Plus tard, pendant la première guerre mondiale, elle s’engage comme infirmière et apprend tout ce qu’il y a à savoir sur les drogues et les poisons. Résultat : elle invente « La mystérieuse Affaire de Styles », son premier roman. Et construit ses deux personnages principaux : Miss Marple et Hercule Poirot. Et surtout, elle fait la preuve de son plus grand talent : les intrigues. Personne ne sait retourner les situations et les cerveaux comme Agatha Christie et à l’époque, elle est la seule à proposer des plot-twist incroyables dans ses romans.