La Brigade : Régine, reine de la nuit et tellement plus encore

Régine s’est éteinte ce dimanche 1er mai à l’âge de 92 ans. Avec elle, c’est tout un pan de culture, de fêtes, d’émancipation et de courage qui s’en va. Régine c’est, pour toujours, une femme qui a traversé son époque avec une détermination qui force le respect. Une femme qui a fréquenté Johnny Hallyday aussi bien que Serge Gainsbourg, aussi bien que Mick Jagger ou Andy Warhol. Régine c’était la chanteuse, mais aussi la femme de la nuit, la business woman et la mondaine. Régine c’était la patronne des nuits parisiennes, celle qui a fait rentrer la musique américaine à Paris et le style français dans le monde.