La Brigade : Reiser, féministe avant l’heure

Reiser, l’iconique plume des journaux Hara-Kiri et Charlie Hebdo, est mis à l’honneur dans un nouveau recueil de ses dessins. Des dessins incroyablement avant-gardistes, à l’humour très noir, à la pointe en matière d’écologie et de féminisme. Alors non, on ne pense pas spontanément à Reiser comme à un artiste féministe, d’abord parce que les rédactions avec lesquelles il a collaboré étaient majoritairement masculines et à l’esprit « boys club ». Pour autant, Reiser a eu de féministe le talent de traiter les hommes et les femmes à égalité, pour le meilleur comme pour le pire. Il caricaturait énormément les femmes, tout comme les hommes, mais pour l’époque, dessiner des femmes était déjà un parti pris. Reiser a dépeint des mères de famille complètement difformes et déprimées à cause de leurs grossesses, mais aussi des femmes dépravées et crados… qui n’ont finalement jamais été plus trash que les hommes dessinés par l’artiste. Reiser a voulu rire avec les femmes, et les utiliser pour faire rire des hommes. Et pour ça, il a bien avant l’heure abordé tous les thèmes importants des débats féministes d’aujourd’hui. Élevé par une mère célibataire et prolétaire qui se tuait à la tâche pour nourrir ses enfants, il a voulu rendre hommage à ces femmes opprimées économiquement. Reiser s’est aussi attaqué au droit à l’avortement, à la contraception – et même à la pilule pour homme.