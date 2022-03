La Brigade : rencontre avec Fran Lebowitz, l’humour new yorkais à l’état pur

Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait de Fran Lebowitz. Peu connue en France, elle est (juste) l’écrivaine préférée de Martin Scorsese. Et une icone absolue aux États-Unis. Fran Lebowitz, c’est le symbole de l’humour new yorkais cynique, très cultivé, toujours sur la ligne de crête entre la blague et la véritable analyse.