La Brigade : disparition de l’actrice Raquel Welch, cantonnée à son image de sex-symbol

Ambre Chalumeau vous recommande l’exposition rétrospective sur le peintre américain Wayne Thiebaud, disparu en 2021, à l’âge de 101 ans. Cette exposition est organisée par la fondation Beyeler dans la ville de Bâle en Suisse. Wayne Thiebaud devient célèbre dans les années 1960, à l’ère du pop art en peignant des tableaux de gâteaux. Il s’amuse avec un regard enfantin à peindre également des cornets de glace, des chaussures, des chewing-gums et des livres. Ambre Chalumeau revient également sur la disparition de l’actrice américaine Raquel Welch, célèbre dans les années 1960-1970. Elle a marqué les esprits en 1966 grâce à un bikini en fourrure qu’elle portait dans un film “nanar” sur la Préhistoire. Elle était depuis caractérisée comme un “sex-symbol". Mais Raquel Welch a également remporté un Golden Globe en 1975 pour son rôle dans “Les Trois Mousquetaires”, qui ne lui permettra toutefois pas de faire décoller sa carrière. L’actrice a beaucoup souffert de son image de “sex-symbol”. Son récit est révélateur d’un système qui a propulsé Raquel Welch pour sa beauté et qui ne l’a réduite qu’à cela. Pour la Saint-Valentin, le chanteur Etienne Daho a dévoilé un nouveau clip musical : “Boyfriend”. Dans ce magnifique clip conçu par deux jeunes réalisatrices de Studio L’Etiquette, Etienne Daho apparaît tout en paillette au milieu de couples sous une lumière douce et colorée.