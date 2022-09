La Brigade : Rings of Power, l’opération gagnant-gagnant de Jeff Bezos

Grosse, grosse rentrée pour les nerds. En septembre débarquent pas moins de trois séries hyper attendues par les fans : « House of Dragons » qui signe le retour de l’univers Game of Thrones, « Andor », la dernière série Star Wars de Disney + et, la plus attendue, « Rings of Power », la série Amazon qui s’inscrit dans la saga Le Seigneur des Anneaux. « Rings of Power » est d’ailleurs la série la plus chère de l’Histoire. Rien que pour obtenir les droits sur les créations de Tolkien, Jeff Bezos a déboursé pas moins de 250 millions de dollars. La série – juste la première saison – a coûté quant à elle 500 millions de dollars. Une broutille. Même si elle est très attendue par les fans, on s’interroge : comment une série à ce prix-là peut-elle être rentable ? Pour Jeff Bezos, l’intérêt est tout simplement ailleurs.