La Brigade : Ronnie Spector, la fin d’une légende

Ronnie Spector, chanteuse iconique des années 60, est morte ce 12 janvier à l’âge de 78 ans. Ronnie Spector c’est le cultissime titre « Be my baby » et les Ronettes et surtout un immense héritage culturel et musical. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.