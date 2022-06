La Brigade : "Sa vie pour Picasso", la face sombre du peintre avec les femmes

Pablo Picasso est l’un des sujets les plus discutés, les plus complexes et les plus clivants du monde de l’art. On lui consacre des dizaines d’exposition par an, il est le peintre le plus côté à l’heure actuelle, mais on découvre également au fil du temps sa part sombre. Notamment son rapport aux femmes de sa vie. En 2019, la journaliste Brigitte Benkemoun publiait déjà un livre sur Dora Maar, l’une des femmes principales de la vie de Pablo Picasso, qui lui était complètement soumise et a terminé ses jours dans un asile. La journaliste revient cette année avec un livre sur l’autre femme d’importance de la vie du peintre : Marie-Thérèse Walter. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.