La Brigade : Sarah Bernhardt, la star originelle

Ce week-end, le Petit Palais vous ouvre ses portes pour une exposition consacrée à l’actrice mythique Sarah Bernhardt, morte en 1923, après avoir révolutionné le monde du cinéma en devenant la première « star ». Et si voir une expo ne vous dit rien, vous pouvez toujours aller vous installer confortablement dans votre cinéma pour découvrir le très beau film indépendant « Loup et chien », de Claudia Varejao. Et si l’un ni, ni l’autre ne vous tente, il vous reste encore à découvrir le roman « La vie est à nous » d’Hadrien Klent, très bientôt disponible.