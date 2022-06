La Brigade - Satire, underground new-yorkais et spectacle hollywoodien : ce qu’il faut voir au cinéma cette semaine.

Si vous avez envie d’aller vous faire une toile cette semaine, vous aurez l’embarras du choix. Rien que cette semaine, on compte trois nouvelles sorties qui devraient faire parler d’elles : « Compétition officielle », avec Antonio Banderas et Penelope Cruz, « Variety », de Bette Gordon ou encore « Chantons sous la pluie », de Gene Kelly. Pour commencer donc, « Compétition officielle », une comédie satirique argentique racontant l’histoire d’un milliardaire mégalo qui décide de faire le plus grand film du monde en adaptant à l’écran le livre du Prix Nobel de Littérature qu’il n’a pas lu. Pour réaliser son film, il se tourne vers une Penelope Cruz, féministe, métaphysique et un peu folle qui décide de faire tourner ensemble deux acteurs qui se détestent interprétés par Antonio Banderas et Oscar Martinez. « Compétition officielle » se moque avec justesse de plein de rouages de l’industrie du cinéma et de la course aux grands films et s’il sort juste après le Festival de Cannes, ce n’est pas par hasard. Vient ensuite « Variety », qui a cela de particulier d’être un film daté d’il y a 40 ans, mais qui fait sa première sortie officielle en France. Signée Bette Gordon, « Variety » est le film culte de l’underground féministe new yorkais des années 80. À sa sortie à Cannes en 1984, « Variety » fait scandale. Pour cause, il raconte l’histoire d’une jeune fille bien sous tous rapports devenue ouvreuse de cinéma érotique. Pour finir, « Chantons sous la pluie », le film culte de Gene Kelly et Stanley Donen revient au cinéma dans une version restaurée à la qualité d’image folle. De quoi se replonger dans l’histoire d’un Gene Kelly fou amoureux dans les années 1920, à la mode spectacle hollywoodien comme on n’en fait plus.