La Brigade spéciale Noël : du vinyle haut de gamme, la Corée mise à l’honneur et un calendrier de l’Avent hors norme

Noël arrive à grands pas et comme on est toujours un peu à sec question idées cadeaux, Ambre Chalumeau consacre ses prochaines chroniques à nous aider. De quoi lire, de quoi écouter, des choses à regarder, pour toute la famille, de la mémé aux enfants, en passant par la tante vintage et le cousin punk. Ce soir, elle nous conseille les compilations vinyles de Radio Nova, le livre « Corée, la K Culture » et le calendrier de l’Avent du Père Castor.