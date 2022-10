La Brigade spéciale reco du week-end : « Blanc » de Sylvain Tesson, un single de Johan Papaconstantino et un ballet

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils ciné, livre, musique ou sortie pour le week-end. Cette semaine, elle nous recommande « Blanc », le dernier roman de l’écrivain Sylvain Tesson, le single « Glass » du chanteur Johan Papaconstantino, le ballet « Mythologies » du chorégraphe Angelin Preljocaj et de l’ancien membre des Daft Punk, Thomas Bangalter, et les nouveaux cours en ligne du Centre Pompidou sur l’Art et l’écologie.